الواحات تسجل 6 إصابات جديدة بـ«كورونا»

قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، إضافة إلى شفاء حالتين.

جاء ذلك بعد إجراء فحوص مخبرية لـ17 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية تسع منها، وفق ما نشرته اللجنة الطبية، على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وسبق أن حذرت ‏اللجنة من خطورة الوضع الوبائي في المنطقة، مرجعة السبب في ازدياد عدد الحالات إلى «عدم اكتراث» الأغلبية بالتنبيهات والتحذيرات من عدم الاختلاط، مع غياب الالتزام بالنصائح الوقائية.

وناشدت المواطنين، مع قرب حلول عيد الأضحى، الالتزام تجنبا لمزيد الإصابات، قائلة: «المواجهة كبيرة ولم تنتهِ، ونتوقع وصول السلالة الهندية (دلتا) الأشد فتكا، فلا تكونوا بؤرة انتشار».