الزناتي يبحث آلية صرف مستحقات العاملين بمراكز العزل في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 09:25 صباحا
اجتماع وزير الصحة لمتابعة الوضع الوبائي في مصراتة، 13 يوليو 2021، (الصحة)

اطلع وزير الصحة علي الزناتي على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصراتة، وحالة مراكز العزل بالمدينة، كما بحث آلية صرف المستحقات المالية للعاملين بتلك المراكز.

جاء ذلك خلال لقائه ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، مع وفد من المجلس البلدي مصراتة، للاطلاع على وضع المرافق الصحية داخل المدينة، حسب بيان الوزارة، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

كما طرح خلال الاجتماع الملف الصحي في كل من زمزم والوشكة وأبوقرين، وأهم المشكلات التي تعاني منها هذه المناطق، فيما يخص صعوبة الحصول على الخدمات الطبية، ووعد الزناتي بإجراء زيارة عاجلة للوقوف على الوضع.

وناقش الحاضرون أهم احتياجات مركز الكلى بمصراتة، والإجراءات النهائية لافتتاح مركز القلب بالمدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن: حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة هي أهم «اختبار في زمننا»
دولى
تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع خرطوشة «سوبر ماريو» بـ1.56 مليون دولار