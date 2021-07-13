المشري يؤكد لزينينغا تمسك مجلس الدولة بمرجعية «الاتفاق السياسي» لإعداد قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 09:10 مساء
لقاء المشري مع منسق البعثة الأممية ريزيدون زينينغا، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تمسك المجلس «بمرجعية الاتفاق السياسي فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية»، وحرصه على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المشري وزينينغا بحثا خلال اللقاء آخر التطورات السياسية الجارية، وأبرزها ملف الانتخابات ومسار الحوار المتعلق بالقاعدة الدستورية.

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ويأتي اللقاء في إطار جهود البعثة الأممية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وفي الخامس من يوليو الجاري، سلم المشري، المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش رسالة بشأن «مخرجات الغردقة» الخاصة بالمسار الدستوري، باعتبارها تراعي الاستفتاء على مشروع الدستور والالتزام بالمواعيد المحدد للانتخابات.

واضطر فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، المفوضية العليا إلى تغيير خطتها العملياتية بالخصوص، آملة إنجاز القاعدة الدستورية في الأول من أغسطس، بحسب ما أعلنه رئيس المفوضية عماد السايح قبل أيام.

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