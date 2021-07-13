المنفي يلتقي باشاغا ويؤكد تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها ودعم عمل لجنة «5+5»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 07:33 مساء
لقاء المنفي وباشاغا، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تمسكه بموعد إجراء الانتخابات في نهاية ديسمبر من العام الجاري ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في طرابلس مع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا.

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وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن لقاء المنفي وباشاغا جاء «للتباحث حول الانتخابات والاستحقاقات المقبلة».

وأضاف أن باشاغا أثنى خلال اللقاء على «دور المجلس الرئاسي في معالجة الانقسامات الحاصلة في المؤسسات ودورهم المهم في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية تكون بمثابة نقطة بداية وقاعدة أساسية للم الشمل وجمع الفرقاء الليبيين في المناطق والمدن كافة».

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