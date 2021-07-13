رئيسم قسم العزل في سرت ينفي استقبال إصابات بالسلالة المتحورة «دلتا»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 07:24 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

نفى رئيس قسم العزل بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت، الاستشاري الدكتور عبدالله الأحول استقبال أي حالات إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس «كورونا» المستجد «دلتا».

وقال، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الوضع الوبائي في سرت مستقر، ولا وجود لإصابات بالسلالة المتحورة.

وأوضح الأحول، وهو عضو أيضا في اللجنة الاستشارية الطبية بسرت، أن قسم العزل به إصابتان، إحداهما من بلدية خليج السدرة، وحالتهما شبه مستقرة.

وناشد وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض توفير المستلزمات الطبية والمشغلات اللازمة لمختبر «PCR» في المدينة.

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