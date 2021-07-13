اتفاق ليبي تونسي على شروط إرساء الخط البحري مع ميناء صفاقس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 07:06 مساء
سفينة «أنوار أفريقيا» راسية في ميناء طرابلس، 4 نوفمبر 2019، (شركة البريقة لتسويق النفط)

قال وكيل وزارة المواصلات ورئيس اللجنة الوزارية الخاصة بالعالقين الليبيين في تونس وسام الإدريسي، اليوم الثلاثاء، إن لجان ليبيا وتونس تعمل بشكل جيد على استيفاء شروط إرساء الخط البحري الذي تم الاتفاق حوله والرابط بين موانئ صفاقس وطرابلس ومصراتة وبنغازي، رغم إيقاف تفاقم وباء «كورونا» كل الأعمال الاقتصادية عالميا ومحليا وما يفرضه ذلك من إجراءات احترازية حفاظا على صحة المواطنين.

وأشار الإدريسي، في تصريحات لإذاعة «موزاييك» التونسية، إلى أن خط الجوي حافظ على نشاطه المكثف بين الشركات الليبية المتعددة وشركة الخطوط التونسية «التونيسار» والخطوط السريعة، وذلك رغم تعليق التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في هذا الإطار بعد دعم وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق وإمضاء اتفاقيات مشتركة لدعم حركة النقل برا وبحرا وجوا.

اقرأ ايضا: وكيل وزارة المواصلات: إجلاء 2000 عالق من تونس جوا وبرا

وأعلنت ليبيا، الخميس، إغلاق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في الأخيرة. ووجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تعليماته المشددة لجميع الأجهزة ذات العلاقة، بسرعة تمكين الليبيين العالقين في تونس من العودة إلى البلاد. جاء ذلك بعد جملة استغاثات أطلقها المواطنون العالقون في المعبر، وعقب ازدحام شديد في البوابة التونسية ومطالبات بالسماح لهم بالدخول إلى ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ...
ليبيا
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع خرطوشة «سوبر ماريو» بـ1.56 مليون دولار