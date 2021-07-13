توزيع سيولة نقدية في مصارف سرت بمناسبة عيد الأضحى

أحد فروع مصرف الجمهورية. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت المصارف التجارية العاملة بسرت، توزيع السيولة النقدية على زبائنها، بعد تسلم أكثر من 35 مليون دينار ليبى سيولة نقدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال مكتب الإعلام ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط»، إن مصرفي الوحدة الرئيسي والجامعة بسرت شرعا، اليوم، في تسليم زبائنهما سيولة نقدية قدرها 2000 دينار للصف الواحد.

وأضاف إن «مصرف التجارة والتنمية بسرت شرع في توزيع السيولة للزبائن ألف دينار للصف الواحد، في حين وزع مصرفا الصحاري والجمهور سرت وأبوهادي بين 2000 و3000 للصف». أما مصرف شمال أفريقيا بسرت فقد وزع ثلاثة آلاف دينار.

ويوزع مندوبو المكونات الاجتماعية لقبائل سرت السيولة النقدية الخاصة بالمصارف، باستثناء مصرف التجارة والتنمية سرت الذي يجري يتعامل زبائنه مع الشباك مباشرة.