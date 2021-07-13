إطلاق «مكون ليبيا» من المشروع الإقليمي لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 05:02 مساء
فعالية إطلاق «مكون ليبيا» من المشروع الإقليمي لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال أفريقيا. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)

أطلقت السلطات الليبية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، «مكون ليبيا» في إطار المشروع الإقليمي لـ«تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال أفريقيا»، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويمول هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا، وينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بيان، إن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات السلطات الليبية لمنع كل أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها والتي ليبيا دولة طرف فيها.

وأكدت المصدر أن «البرنامج يتماشى كليا وميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، والذي يطرح الحاجة إلى تعزيز الشراكات المصممة لخدمة احتياجات الدول المستفيدة من تلك الشراكات»، مشيرا إلى أن البرنامج الإقليمي الدعم يقدم الفني لكل من ليبيا ومصر والمغرب وتونس لمواجهة الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتبلغ ميزانيته ١٥ مليون يورو.

وأوضح المصدر أن «مكون ليبيا» من المشروع سيركز على رفع قدرات الكشف والتصدي لدى جهات إنفاذ القانون والخطوط الأمامية بما في ذلك الإخصائيون الصحيون والاجتماعيون المتصدية لهذه القضية، وكذلك بناء المهارات وتبادل المعلومات؛ الاشتراك في مراجعة الإطار القانوني؛ وتعزيز مهارات مسؤولي العدالة الجنائية في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك مع التركيز على أطر التعاون الإقليمي والدولي.

وذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «يعد في ظل ولايته التنفيذية راعيا لتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها». كما يعد المكتب شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في هذا المشروع ويعمل بشكل وثيق مع ليبيا.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المشروع يتبع نهجا قائما على حقوق الإنسان تمشيا مع سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في «عدم الإضرار» والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

فعالية إطلاق «مكون ليبيا» من المشروع الإقليمي لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال أفريقيا. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)
فعالية إطلاق «مكون ليبيا» من المشروع الإقليمي لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال أفريقيا. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)
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