نشرة الصيد البحري المتوقعة اليوم الثلاثاء (13 يوليو 2021)

نشرة الصيد البحري (الثلاثاء 13 يوليو 2021)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة هذه الليلة وغدا على ساحل زوارة، وتكون شمالية شرقية مساء غد على الساحل الممتد من شحات الى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب غدا على الساحل من زوارة الى طرابلس.

• الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل الليلة وغدا إلى 25 عقدة على ساحل زوارة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و26 درجة مئوية.