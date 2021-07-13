مستشفى بني وليد العام يتسلم 1500 جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي

جرعات لقاح «سبوتنيك» الروسي أثناء تخزينها بمخازن مستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الثلاثاء، أنه تسلم 1500جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد لفيروس كورونا وإيداع الشحنة بمخازن المستشفى.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» أن حملة التطعيم ستتم في المستشفى بعد عيد الأضحى المبارك.

كما دعا مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد، جميع المواطنين إلى ضرورة التسجيل بمنظومة التطعيم للحصول المناعة المجتمعية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وذكر التويجر أن عملية التطعيم ستكون وفق المنظومة باستثناء الفئات الأكثر عرضة للإصابة كالعناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بفرق التقصي ومراكز الفلترة وكبار السن.

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يشار إلى إن إدارة الخدمات الصحية ببني وليد أعلنت في السادس والعشرين من أبريل الماضي انطلاق التطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وسجلت بني وليد أمس الاثنين، 108 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» من أصل 202 عينة تم فحصها بالمختبر الطبي بعد سحبها من قبل فريق الرصد والتقصي بالبلدية، بحسب ما أعلنت لجنة الطوارئ الصحية.

ووجه مستشفى بني وليد العام، الأحد، نداءً إلى كافة المواطنين الذين قاموا باستعارة أسطوانات أكسجين من المستشفى بضرورة إرجاعها في أقرب وقت ممكن بسب نقص أسطوانات الأكسجين، ولحاجة المصابين بفيروس «كورونا» لها بعد ارتفاع حالات الإصابة داخل المدينة.

جرعات لقاح «سبوتنيك» الروسي أثناء تخزينها بمخازن مستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)