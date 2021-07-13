مستشفى بني وليد العام يتسلم 1500 جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 04:20 مساء
جرعات لقاح «سبوتنيك» الروسي أثناء تخزينها بمخازن مستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الثلاثاء، أنه تسلم 1500جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد لفيروس كورونا وإيداع الشحنة بمخازن المستشفى.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» أن حملة التطعيم ستتم في المستشفى بعد عيد الأضحى المبارك.

كما دعا مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد، جميع المواطنين إلى ضرورة التسجيل بمنظومة التطعيم للحصول المناعة المجتمعية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وذكر التويجر أن عملية التطعيم ستكون وفق المنظومة باستثناء الفئات الأكثر عرضة للإصابة كالعناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بفرق التقصي ومراكز الفلترة وكبار السن.

- تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في بني وليد
- مستشفى بني وليد يطالب المواطين بإرجاع أسطوانات الأكسجين المستعارة
- 70 إصابة بـ«كورونا» في بني وليد.. والدعوة لفتح مركز العزل بأسرع وقت

يشار إلى إن إدارة الخدمات الصحية ببني وليد أعلنت في السادس والعشرين من أبريل الماضي انطلاق التطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وسجلت بني وليد أمس الاثنين، 108 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» من أصل 202 عينة تم فحصها بالمختبر الطبي بعد سحبها من قبل فريق الرصد والتقصي بالبلدية، بحسب ما أعلنت لجنة الطوارئ الصحية.

ووجه مستشفى بني وليد العام، الأحد، نداءً إلى كافة المواطنين الذين قاموا باستعارة أسطوانات أكسجين من المستشفى بضرورة إرجاعها في أقرب وقت ممكن بسب نقص أسطوانات الأكسجين، ولحاجة المصابين بفيروس «كورونا» لها بعد ارتفاع حالات الإصابة داخل المدينة.

جرعات لقاح «سبوتنيك» الروسي أثناء تخزينها بمخازن مستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقات عسكرية مع روسيا
دولى
وفاة الصحفي والرسام الليبي عبدالحميد الجليدي
ثقافة وفن
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
بالصور: ضربات الترجيح تقهر الإنجليز في ويمبلي وتمنح الطليان اللقب الأوروبي ...
رياضة عالمية
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع خرطوشة «سوبر ماريو» بـ1.56 مليون دولار