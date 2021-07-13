السفارة الألمانية: الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات ما يزال أمرًا ضروريًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 04:16 مساء
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح والقائم بأعمال السفارة الألمانية في ليبيا ديفيد جوديتش، 13 يوليو 2021. (تويتر)

اعتبرت السفارة الألمانية في ليبيا أنه «ما يزال الاتفاق على الأساس القانوني والدستوري لانتخابات 24 ديسمبر أمرًا ضروريًا»، وذلك عقب لقاء  رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح مع لقائم بأعمال السفارة الألمانية في ليبيا ديفيد جوديتش في العاصمة طرابلس.

وقال، في تغريدة عبر الحساب الرسمي للسفارة الليبية في طرابلس، أنه «من المشجع السماع أن تسجيل الناخبين لانتخابات 24 ديسمبر يسير بشكل جيد»، موجها الشكر إلى السايح على «الاستقبال الحار في طرابلس».

وفي وقت سابق، بحث القائم بأعمال السفارة الألمانية مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد خليل عيسى نتائج مؤتمر برلين الثاني.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا حول ليبيا (مؤتمر برلين 2) في 23 يونيو الماضي، وخلص إلى بيان ختامي من 57 بندا بينها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها نهاية العام، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، والالتزام بحظر توريد الأسلحة.

وخلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، أمس الإثنين، ونشرت الوزارة تفاصيله على صفحتها بموقع «فيسوك»، اليوم الثلاثاء، أكد الجانبان ضرورة تنفيد مخرجات مؤتمر برلين الثاني ومن بينها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

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