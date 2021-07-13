مصدر لـ«بوابة الوسط»: «النواب» ينهي جلسته دون البت في مشروع قانون الميزانية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 02:23 مساء
جلسة مجلس النواب في طبرق لمناقشة الميزانية العامة، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (مجلس النواب)

أنهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته المخصصة لمواصلة النقاش حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، دون «البت فيها»، على ما أفاد مصدر برلماني.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المجلس لم يصوت على مشروع قانون الميزانية لـ«عدم وجود 120 نائبًا».

وشهدت جلسة مجلس النواب، اليوم، حضور 70 عضوًا، على ما أعلنت عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي، كاشفة في تصريح نقلته صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة بموقع «فيسبوك»، «استمرار الخلاف» حول الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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