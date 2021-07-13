منظمة الهجرة تدعم 2000 من نازحي درنة بمواد إغاثية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، دعمها نحو ألفي نازح من مدينة درنة بمواد إغاثة أساسية خلال الأسبوع الجاري.



وشملت المواد الإغاثية «بطانيات صيفية، مراتب، لوازم النظافة العائلية، مصابيح، أطقم مطبخ، قماش مشمع، وصفائح ماء»، وقدمت بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفق ما نشرة المنظمة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- البعثة الأوروبية: 217 ألف نازح حاليا في ليبيا نتيجة للصراع

وقالت المنظمة إن عددًا كبيرًا من الليبيين النازحين داخليًّا يعيشون في «حالة نزوح مطولة، غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب المنازل والبنية التحتية المتضررة»، وأضافت: «إضافة إلى الآثار الأخرى للجائحة، فقدان مصدر الرزق جعل النازحين داخليًا أكثر عرضة للخطر وتركهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية».

وفي يونيو الماضي، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وجود «217 ألف نازح في ليبيا حاليًا؛ نتيجة للصراع»، مشيرة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سجلت وجود «43 ألف لاجئ وطالب لجوء».

وأكدت أن النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين وعديد المجتمعات التي تستضيفهم «بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الدعم، سواء كان ذلك في شكل رعاية طبية أو طعام أو مواد صحية أو دعم في عملية إعادة التوطين».