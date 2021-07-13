أجدابيا تواجه «كورونا» بغلق قاعات المناسبات والمقاهي

غلق قاعات المناسبات والمقاهي في أجدابيا، 13 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

باشرت الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة أجدابيا، مساء أمس الإثنين، إغلاق قاعات المناسبات والمقاهي كإجراء احترازي لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك استجابة لكتاب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المتحور، وفق ما نشرت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا عبر صفحتها على «فيسبوك»، الثلاثاء.

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وشهدت قاعة الاجتماعات بمديرية أمن أجدابيا اجتماعًا طارئًا ضم كلًّا من مدير أمن أجدابيا، ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة العقيد أحمد المسماري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، ومسؤولين بالأجهزة العسكرية والأمنية وقطاعي الصحة والتعليم؛ لبحث تطورات انتشار وباء «كورونا» المتحور للطفرة الهندية.

وشدد الحضور على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد بناء على تقييم الوضع عبر اللجنة المكلفة مكافحة فيروس «كورونا» في مدينة أجدابيا وضواحيها. وطالبت الغرفة الأمنية المشتركة أصحاب قاعات المناسبات والمقاهي بضرورة الالتزام بالتعليمات، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والصحية حفاظًا على سلامة الجميع.

غلق قاعات المناسبات والمقاهي في أجدابيا، 13 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

غلق قاعات المناسبات والمقاهي في أجدابيا، 13 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

غلق قاعات المناسبات والمقاهي في أجدابيا، 13 يوليو 2021. (بوابة الوسط)