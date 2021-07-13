انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع قانون الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 12:32 مساء
جلسة مجلس النواب في طبرق لمناقشة الميزانية العامة، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (مجلس النواب)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، انطلاق جلسة مجلس النواب لمواصلة النقاش حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وفق ما نشر على صفحته بموقع «فيسبوك».

ومن المقرر مناقشة التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021؛ الذي تأجل طرحه للتصويت بسبب خلافات بين النواب والحكومة حول بنود الميزانية وقيمتها.

وتنتظر حكومة الوحدة الوطنية إقرار قانون الميزانية من مجلس النواب رغم تمسكها بالرقم المقترح، 93 مليار دينار، في مقابل سعي عدد من النواب إلى تمرير «مشروط» للقانون بعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية، وقرابة الأربعة أشهر على تسلم السلطة التنفيذية مهامها.

جلسة مجلس النواب في طبرق لمناقشة الميزانية العامة، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في طبرق لمناقشة الميزانية العامة، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في طبرق لمناقشة الميزانية العامة، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (مجلس النواب)
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