وزارة التخطيط «تستهدف» استكمال مشاريع جامعة بنغازي والمدينة الرياضية ومطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 12:27 مساء
من زيارة وزيري التخطيط والمالية مدينة بنغازي، 12 يوليو 2021. (بلدية بنغازي)

قال وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فاخر مفتاح بوفرنه، إن الوزارة تركز ضمن خطة عملها المتعلقة بمدينة بنغازي على عدة أولويات منها تنفيذ وصيانة واستكمال عدد من المشاريع مثل جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، ومطار بنينا، والوحدات السكنية وغيرها من المرافق العامة.  

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال زيارته رفقة وزير المالية خالد المبروك عبدالله، أمس الإثنين، مدينة بنغازي، للاطلاع على احتياجات المدينة خلال الفترة المقبلة، وفق بيان صادر عن البلدية، الثلاثاء.

- بالصور: الدبيبة يقرر إنشاء 10 مدرجات سريعة لجامعة بنغازي

وخلال الزيارة التقى الوزيران رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، الذي استعرض أمامهما احتياجات البلدية في مختلف المجالات الخدمية المتمثلة في شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، والطرق والجسور، وصيانة وإعادة تأهيل جميع المرافق التعليمية والصحية والخدمية، إضافة إلى توفير المخصصات اللازمة لأعمال النظافة العامة،

بدوره، أكد وزير المالية أهمية دعم وتعزيز دور مدينة بنغازي من النواحي المالية والاقتصادية وجذب القطاع الخاص، وحض على ضرورة التركيز على استكمال مرافق البنية التحتية للمدينة من خلال صندوق إعادة الإعمار.

من زيارة وزيري التخطيط والمالية مدينة بنغازي، 12 يوليو 2021. (بلدية بنغازي)
من زيارة وزيري التخطيط والمالية مدينة بنغازي، 12 يوليو 2021. (بلدية بنغازي)
من زيارة وزيري التخطيط والمالية مدينة بنغازي، 12 يوليو 2021. (بلدية بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقات عسكرية مع روسيا
دولى
وفاة الصحفي والرسام الليبي عبدالحميد الجليدي
ثقافة وفن
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
بالصور: ضربات الترجيح تقهر الإنجليز في ويمبلي وتمنح الطليان اللقب الأوروبي ...
رياضة عالمية
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ...
ليبيا
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع خرطوشة «سوبر ماريو» بـ1.56 مليون دولار