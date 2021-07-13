وزارة التخطيط «تستهدف» استكمال مشاريع جامعة بنغازي والمدينة الرياضية ومطار بنينا

من زيارة وزيري التخطيط والمالية مدينة بنغازي، 12 يوليو 2021. (بلدية بنغازي)

قال وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فاخر مفتاح بوفرنه، إن الوزارة تركز ضمن خطة عملها المتعلقة بمدينة بنغازي على عدة أولويات منها تنفيذ وصيانة واستكمال عدد من المشاريع مثل جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، ومطار بنينا، والوحدات السكنية وغيرها من المرافق العامة.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال زيارته رفقة وزير المالية خالد المبروك عبدالله، أمس الإثنين، مدينة بنغازي، للاطلاع على احتياجات المدينة خلال الفترة المقبلة، وفق بيان صادر عن البلدية، الثلاثاء.

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وخلال الزيارة التقى الوزيران رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، الذي استعرض أمامهما احتياجات البلدية في مختلف المجالات الخدمية المتمثلة في شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، والطرق والجسور، وصيانة وإعادة تأهيل جميع المرافق التعليمية والصحية والخدمية، إضافة إلى توفير المخصصات اللازمة لأعمال النظافة العامة،

بدوره، أكد وزير المالية أهمية دعم وتعزيز دور مدينة بنغازي من النواحي المالية والاقتصادية وجذب القطاع الخاص، وحض على ضرورة التركيز على استكمال مرافق البنية التحتية للمدينة من خلال صندوق إعادة الإعمار.

من زيارة وزيري التخطيط والمالية مدينة بنغازي، 12 يوليو 2021. (بلدية بنغازي)

من زيارة وزيري التخطيط والمالية مدينة بنغازي، 12 يوليو 2021. (بلدية بنغازي)

من زيارة وزيري التخطيط والمالية مدينة بنغازي، 12 يوليو 2021. (بلدية بنغازي)