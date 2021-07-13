«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 11:06 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، اليوم الثلاثاء، مع حدوث تراجع بداية من مساء غد الأربعاء.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول في المساء إلى شمالية على المناطق الساحلية نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل تراجعا يوم الغد على أقصى الساحل الغربي، وتشمل يوم الخميس، أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة على الدواخل وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الخميس.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية بوجه عام.
- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

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