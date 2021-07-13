«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة على الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، اليوم الثلاثاء، مع حدوث تراجع بداية من مساء غد الأربعاء.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول في المساء إلى شمالية على المناطق الساحلية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل تراجعا يوم الغد على أقصى الساحل الغربي، وتشمل يوم الخميس، أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة على الدواخل وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الخميس.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- الطقس: السماء صافية بوجه عام.

- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.