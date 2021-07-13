6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 10:32 صباحا
مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الإثنين.

جاء ذلك بعد إجراء فحوص مخبرية لعشر عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية أربع عينات، وإيجابية ست، وفق ما نشرت اللجنة الطبية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وسبق أن حذرت ‏اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، فرع الواحات من خطورة الوضع الوبائي في المنطقة، مرجعة السبب في ازدياد عدد الحالات إلى «عدم اكتراث» الأغلبية بالتنبيهات والتحذيرات من عدم الاختلاط، مع غياب الالتزام بالنصائح الوقائية.

وناشدت اللجنة المواطنين، مع قرب حلول عيد الأضحى، الالتزام تجنبًا لمزيد الإصابات، قائلة: «المواجهة كبيرة ولم تنتهِ، ونتوقع وصول السلالة الهندية (دلتا) الأشد فتكًا، فلا تكونوا بؤرة انتشار».

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