وهيبة: «الرئاسي» يصر على تعيين وزير الدفاع ويأمل التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 07:56 مساء
الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة استمرار المشاورات التي يجريها المجلس من أجل تعيين وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مشيرة إلى أن المجلس «يصر على ضرورة تعيين الوزير في أقرب وقت ممكن لأنه جزء من جهود توحيد المؤسسة العسكرية».

وأضافت وهيبة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الاثنين، بفندق المهاري في طرابلس، أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا بإلغاء تعيينات في بعثات دبلوماسية بالخارج «حفاظا على الوحدة الوطنية والأسس والمعايير المهنية في التعيينات من هذا المستوى».

وبشأن الاستعدادات للانتخابات المقبلة والتوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لهذا الاستحقاق، ذكرت وهيبة أن المجلس الرئاسي «يأمل أن يتولى مجلسا النواب والأعلى للدولة التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات».

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أما عن ما ذكره عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن إمكانية قيام المجلس الرئاسي بإصدار القاعدة الدستورية حال تعذر ذلك على ملتقى الحوار والسلطة التشريعية، فقالت وهيبة «إن ما طرحه الكوني هو آخر الدواء الكي والمجلس يفضل التوافق على قاعدة دستورية وهي مهمة مجلسي النواب والدولة»، مؤكدة أن المجلس الرئاسي «ملتزم بخارطة الطريق وتسليم السلطة إلى جهة منتخبة».

وعن جهود المجلس الرئاسي حيال الوضع الوبائي بعد ازدياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، قالت وهيبة إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حث خلال اجتماعه مع وزير الصحة الدكتور علي الزناتي أمس الأحد على ضرورة متابعة الليبيين العالقين في الخارج لمنع تفشي العدوى في البلاد.

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