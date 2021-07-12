جلسة حوارية في سبها تعدد مخاطر عدم الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 12 يوليو 2021, 05:31 مساء
جانب من حضور الجلسة الحوارية في سبها حول تداعيات فشل الاتفاق على القاعدة الدستورية. (تصوير: رمضان كرنفوده)

نظمت جمعية «أصدقاء اليونسكو» الأدبية في سبها، اليوم الإثنين، جلسة نقاش عن «تداعيات فشل ملتقى الحوار السياسي فى جنيف» في التوصل إلى القاعدة الدستورية للانتخابات، ومنها خطورة هذا الفشل على الصعيد الأمني والسياسي والعسكري والاقتصادي.

وقال الناشط السياسي عمر أبوسعدة، إن تداعيات فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل يعني عدم القدرة على الخروج من الفترات الانتقالية والبقاء فى جحيم الأزمة.

وأشار إلى أن المخاوف من عدم الاتفاق تصل إلى القلق المستمر على وحدة التراب الليبي، وعودة شبح الحرب، فشل عمل لجنة 5+5 المرتبطة بالمسار السياسي السلمي.

وتابع: «إذا استمر نزاع الفرقاء بهذه الوتيرة حتما ستقوى شوكة المرتزق المحتل وستضعف وتنتهك السيادة الوطنية ويستمر الوضع الأمني الهش للدولة، ما يتسبب في انتشار الحركات والتنظيمات الدموية المتطرفة، وتزداد تجارة البشر والمخدرات والهجرة غير الشرعية».

من جانبه، أكد مسعود بكاكو مهتم بالشأن العام، في حديث إلى «بوابة الوسط»، أن الشعب الليبي ليس قاصرا، وأنه صاحب الحق الأصيل فى اختيار قيادته عبر الانتخابات.

وأضاف أن فشل الحوار السياسي يعني «العودة إلى الحرب والنزاع المسلح إلى جانب استمرار الطبقة الحاكمة كسلطة أمر واقع تسيطر على مقدرات الشعب الليبي وثرواثه وتتحكم فى مصيره».

جانب من حضور الجلسة الحوارية في سبها حول تداعيات فشل الاتفاق على القاعدة الدستورية. (تصوير: رمضان كرنفوده)
جانب من حضور الجلسة الحوارية في سبها حول تداعيات فشل الاتفاق على القاعدة الدستورية. (تصوير: رمضان كرنفوده)
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