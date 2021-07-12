اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب و«يونيسف»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 04:21 مساء
من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الشباب و«يونسيف» في العاصمة طرابلس، 12 يوليو 2021. (فيسبوك)

وقعت وزارة الشباب اليوم الإثنين اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بديوان عام الوزارة. 

وحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، فقد تضمنت الاتفاقية عددًا من المشاريع الموجهة للشباب بمختلف البلديات، التي ستنطلق المنظمة في تنفيذها عبر آلية عمل مشترك مع فريق عمل وزارة الشباب بمختلف مناطق ومدن ليبيا.

وقعت الاتفاقية وكيلة الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير المهندسة رندة غريب، ومن جانب المنظمة الممثل الخاص لـ«يونيسف» بليبيا عبدالقادر موسى.

من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الشباب و«يونسيف» في العاصمة طرابلس، 12 يوليو 2021. (فيسبوك)
الممثل الخاص لـ«يونيسف» بليبيا عبدالقادر موسى خلال توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الشباب، 12 يوليو 2021. (فيسبوك)
من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الشباب و«يونسيف» في العاصمة طرابلس، 12 يوليو 2021. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الصحفي والرسام الليبي عبدالحميد الجليدي
ثقافة وفن
الأردن: السجن 15 عاما على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في قضية «الفتنة»
عربى
شبح السيناريو الإيطالي يطارد تونس.. تسجيل أكبر عدد من الوفيات بـ«كورونا» منذ ...
دولى
بالصور: ضربات الترجيح تقهر الإنجليز في ويمبلي وتمنح الطليان اللقب الأوروبي ...
رياضة عالمية
بالصور: ضربات الترجيح تقهر الإنجليز في ويمبلي وتمنح الطليان اللقب الأوروبي ...
رياضة عالمية
(فيديو) الأهلي طرابلس يفوز على الوحدة بهدفين ويصل للنقطة 40 في الدوري الليبي
رياضة محلية
ديوكوفيتش يحرز لقب تنس «ويمبلدون» السادس ويعادل الرقم القياسي لفيدرر ونادال
رياضة عالمية
ميسي في عيون الوسط الرياضي الليبي بعد التتويج الأول مع الأرجنتين بـ«كوبا أميركا»
رياضة عالمية
6 مواجهات نارية جديدة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تستحوذ على مخطوطة «120 يوما في سدوم»
ثقافة وفن
كوبا أميركا: لقب أول لميسي مع الأرجنتين
رياضة عالمية
أرملة رئيس هايتي تكشف تفاصيل جديدة عن اغتياله
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جديد جيب جراند شيروكي 2022