اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب و«يونيسف»

من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الشباب و«يونسيف» في العاصمة طرابلس، 12 يوليو 2021. (فيسبوك)

وقعت وزارة الشباب اليوم الإثنين اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بديوان عام الوزارة.

وحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، فقد تضمنت الاتفاقية عددًا من المشاريع الموجهة للشباب بمختلف البلديات، التي ستنطلق المنظمة في تنفيذها عبر آلية عمل مشترك مع فريق عمل وزارة الشباب بمختلف مناطق ومدن ليبيا.

وقعت الاتفاقية وكيلة الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير المهندسة رندة غريب، ومن جانب المنظمة الممثل الخاص لـ«يونيسف» بليبيا عبدالقادر موسى.

من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الشباب و«يونسيف» في العاصمة طرابلس، 12 يوليو 2021. (فيسبوك)

الممثل الخاص لـ«يونيسف» بليبيا عبدالقادر موسى خلال توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الشباب، 12 يوليو 2021. (فيسبوك)

من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الشباب و«يونسيف» في العاصمة طرابلس، 12 يوليو 2021. (فيسبوك)