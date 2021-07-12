لجنة وزارية تبحث آليات نقل سوق الأوراق المالية إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 02:09 مساء
اجتماع تمهيدي للجنة الوزارية المكلفة بإعادة تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي، 12 يوليو 2021. (منصة حكومتنا)

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي، الإثنين، اجتماعها التمهيدي بمقر الشركة الضمانية القابضة بمدينة بنغازي.

وحسب منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، تناول الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 133 بشأن نقل المقر الرئيسي لسوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي.

حضر الاجتماع نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري ووزاء التخطيط والمالية بحكومة الوحدة الوطنية وعدد من الوكلاء وعميد بلدية بنغازي ومجموعة من الخبراء الماليين والقانونيين.

وفي 30 يونيو الماضي، قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة نقل مقر شركة سوق الأوراق المالية إلى بنغازي، وعقب صدور القرار قال وزير التخطيط فاخر بوفرنة إن السوق أعيدت إلى مدينة بنغازي؛ حيث كان التأسيس والانطلاقة.

علي الحبري خلال اجتماع تمهيدي للجنة الوزارية المكلفة بإعادة تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي، 12 يوليو 2021. (منصة حكومتنا)
المشاركون في الاجتماع التمهيدي للجنة الوزارية المكلفة بإعادة تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي، 12 يوليو 2021. (منصة حكومتنا)
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