«بنغازي الطبي»: تسجيل 45 إصابة بـ«كورونا» خلال 6 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 11:22 صباحا
مركز بنغازي الطبي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز بنغازى الطبي تسجيل 45 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الفترة من الخامس إلى العاشر من يوليو الجاري.

وأشار المركز إلى استلامه 165 عينة خلال الفترة نفسها، ظهر سلبية 120 منها، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأمس، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا بإلزام كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يتم العمل بتلك التدابير لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وتضمَّنت التدابير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة رقم (178) الذي اطّلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه ما يلي: حضور الموظفين بنسبة 25% وبما يضمن سير العمل، تحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وإلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامة خلال ساعات الدوام الرسمي.

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