القنصلية الليبية في تونس تستقبل العالقين لإجراء تحليل «PCR»

مقر القنصلية الليبية في تونس، (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت القنصلية العامة الليبية في تونس، اليوم الإثنين، استقبال المواطنين العالقين في العاصمة التونسية، وذلك لأخذ بياناتهم من أجل عمل تحليل «PCR» على نفقة الدولة.

وطلبت القنصلية من المواطنين عند أخذ نتيجة التحليل، الرجوع إليها من أجل التصديق على النتيجة، والتوجُّه فورًا إلى منفذ رأس أجدير الحدودي للعودة إلى ليبيا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوصيات لجنة متابعة أوضاع الليبيين في تونس، المكلّفة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأمس الأحد، قال مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللجنة اعتمدت مراكز تحاليل في تونس لإجراء اختبارات «PCR» الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، في إطار اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العالقين إلى ليبيا في أسرع وقت.