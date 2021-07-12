مفوضية الانتخابات: أكثر من 2 مليون مواطنا سجلوا في منظومة الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 01:16 صباحا
صورة من الحملة الترويجية للتسجيل في منظومة الانتخابات. (المفوضية)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين، وصل إلى 2,352,625 مليون منذ فتح التسجيل  في الرابع من يوليو الجاري وهو ما يعادل نسبة 48.62% من إجمالي عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت في الاستحقاقات الانتخابية.

وقالت المفوضية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك الذين سجلوا في المنظومة قررو أن يضمنو حقهم في المشاركة وصناعة التغير، وحثت المواطنيين على المشاركة والتسجيل في المنظومة.

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ويوم الأحد الماضي، أطلقت المفوضية العليا للانتخابات المنظومة، قائلة إنها ستبدأ في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخاب.

وأعلن مركز الاتصالات والمساعدة بالمفوضية استقبال اتصالات المواطنين الراغبين بالاستفسار عن عملية التسجيل يوميًّا من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساء.

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