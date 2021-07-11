فريق العمل الاقتصادي يبحث تفعيل المصارف المتخصصة ويوصي بإعادة النظر في السياسة العامة للإسكان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 07:54 مساء
اجتماع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مع فريق العمل الاقتصادي، الأحد 11 يوليو 2021. (الإنترنت)

بحث فريق العمل الاقتصادي المشكل بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (119) لسنة 2021، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، عدة موضوعات من بينها بحث آلية تفعيل عمل المصارف المتخصصة، وسبل تعديل قرارات إنشائها وفق طبيعة هذه المرحلة، كما أوصى بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان.

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية أن اجتماع فريق العمل الاقتصادي ناقش خلال اجتماعه كتاب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الاستثمار الوطني رقم (747/68/21) المؤرخ في 8 يوليو الجاري بشأن إخطار الشركة الأهلية للإسمنت بقطع التيار الكهربائي على مواقع مصانعها للتخفيف والمحافظة على الشبكة الكهربائية من الانهيار.

كما ناقش الاجتماع أثر القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ذات الشأن الاقتصادي المتعلقة بالقرار رقم (133) لسنة 2021 بشأن نقل تبعية المقر الرئيسي لسوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي، وكذلك القرار رقم (177 ) لسنة 2021 بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي. واستعرض كذلك المقترح المقدم من قبل مصرف الادخار والاستثمار العقاري بخصوص التصرف في الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الوطني.

- 5 ملفات مهمة في اجتماع فريق العمل الاقتصادي الحكومي

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع خلص إلى جملة من التوصيات أبرزها، «توصية بضرورة تعديل الأنظمة الأساسية بما يتلاءم مع الوضع الحالي والصيرفة الإسلامية وتمويل المشروعات التنموية» والتأكيد على أهمية قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (177) لسنة 2021 بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي، ما لم تكن هناك تحفظات من قبل وزارات المالية والتخطيط والداخلية.

وأوصى المجتمعون «بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان، مع حث مصرف الادخار والاستثمار العقاري على استكمال الوحدات السكنية في المدن الأخرى» وضرورة مشاركة وزارات التخطيط والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي في عملية وضع ضوابط الإسكان مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بما يراعي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.

وبشأن التحول الرقمي، أوضحت مجموعة العمل الاقتصادية بضرورة تشكيل لجنة للتحول الرقمي بإشراف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق العمل الاقتصادي، وعضوية وكيل وزارة التخطيط ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدينة يتعادل سلبيا مع الخمس في الدوري الليبي
رياضة محلية
6 مواجهات نارية جديدة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تستحوذ على مخطوطة «120 يوما في سدوم»
ثقافة وفن
العالم يودع «الملاذات».. رسوم ضريبية على الشركات الكبرى بداية من 2023
اقتصاد
كوبا أميركا: لقب أول لميسي مع الأرجنتين
رياضة عالمية
أرملة رئيس هايتي تكشف تفاصيل جديدة عن اغتياله
دولى
كاركاتير حليم - «صريرة» الدبيبة!
كاريكاتير
تحالف شاكة والطشاني ينذر بتطورات مثيرة في الكرة الليبية بعد 20 يوليو ودفع 47 ألف...
رياضة محلية
أطفال ومرضى ليبيون في العراء قرب معبر رأس أجدير.. ومطالب بعيادة متنقلة لهم (صور)
ليبيا
عبر «بوابة الوسط» المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم يزف أنباء مهمة من ...
رياضة محلية
الرئيس التونسي يستعين بالجيش لمواجهة جائحة كورونا
عربى
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القاعدة 66.. الحل السحري لمشاكل آلام الظهر