المقريف يبحث مشاريع أجدابيا في ميزانية 2021

من لقاء وزير التعليم موسى المقريف مع المسؤولين في أجدابيا، 10 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي)

بحث وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، مقترحات الميزانية العام 2021 لمشاريع بلدية أجدابيا خلال لقاء مع عميد بلدية أجدابيا إمبارك المنفي ومراقبي المراقبات ومديري المكاتب والشركات والأجهزة بالبلدية.

وحسب المكتب الإعلامي للبلدية، تحدّث المقريف، السبت، عن استعداده للتنسيق مع جميع الوزارات ومسؤولي البلدية لتسهيل وصولهم واجتماعهم مع وزرائهم، وقال «عقدت عدة اجتماعات وتواصلت مع عدة وزارات كخطوة استباقية لهذا الاجتماع حتى نتمكن من تقديم شيء يذكر لهذه المدينة». وأضاف «سأقدم كل ما في وسعي في توطين المشاريع المهمة في ميزانية هذا العام بعد إعداد مقترحاتكم المستوفية الشروط الفنية دون أي نقص خلال هذا الأسبوع».

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وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على سرعة إعداد المقترحات الخاصة بمشاريع بلدية أجدابيا على ألا تتجاوز أسبوعًا من تاريخه، وإحالة كل المشاريع والمختنقات مستوفية الشروط وإخطار البلدية بصورة منها، ومتابعة المشاريع المتعثرة في الوزارات وعلى رأسها مشروع الطريق الدائري ومشاريع قطاع الصحة.

كما جرى التأكيد على توطين المشاريع الصناعية حسب طبيعة الموارد الطبيعة واحتياجات البلدية، وتأكيد الاهتمام بالمواقع والمباني الأثرية، والسعي لفصل جميع الإدارات والشركات المركزية وفتح مكاتب لها في بلدية أجدابيا بدعم من السيد معالي وزير التعليم، وتوفير أراضٍ ومواقع للمشاريع وعلى رأسها مشروع الميناء، وتحديث منظومة الباحثين عن العمل لتقديمها للحكومة، وفتح مكتب للخدمة المدنية بالبلدية.

من لقاء وزير التعليم موسى المقريف مع المسؤولين في أجدابيا، 10 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي)

من لقاء وزير التعليم موسى المقريف مع المسؤولين في أجدابيا، 10 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي)

من لقاء وزير التعليم موسى المقريف مع المسؤولين في أجدابيا، 10 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي)