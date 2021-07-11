نشرة الصيد البحري المتوقعة (اليوم الأحد 11 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 09:53 صباحا
نشرة الصيد البحري (الأحد 11 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، وخفيف الموج على باقي الساحل، كما يكون البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت وذلك لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر.
• الرياح بحري على ساحل زوارة، وتكون شمالية غربية إلى بحرية على باقي الساحل، وتصبح غدًا متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75-1.50 متر .
• البحر قليل الاضطراب اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، ويكون خفيف الموج على باقي الساحل.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و26 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة وذلك لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري سرعتها بين 05 و15عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.00 متر على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، ويكون بين 1.25 و1.50 متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، بينما يكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و26 درجة مئوية.

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