العثور على جثة مجهولة الهوية في زوارة

أحد ميادين مدينة زوارة غرب ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن زوارة أمس، السبت، العثور على جثة مجهولة الهوية بين السجن وبين الطريق الساحلي.

وأشارت المديرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ورود إشارة هاتفية، فجر أمس السبت، من أحد أعضاء سجن مليتة يبلغ بوجود جثة ملقاة على الطريق الرابط بين السجن وبين الطريق الساحلي.

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وحسب البيان، جرى الكشف الأولي على الجثة بواسطة أعضاء التحقيق من مديرية أمن زوارة بحضور نيابة زوارة، واتضح أنها لرجل في العقد السادس وعليها آثار تعذيب، ولا توجد أوراق إثباث هوية.

وذكرت المديرية أن القتيل «أبيض اللون، طوله 1.70م، وأصلع الرأس، ويرتدي (تيشرت) به ثلاثة ألوان أبيض أزرق أصفر وشورت أسود»، مشيرة إلى «نقل الجثة إلى مكتب الطب الشرعي بزوارة لاستكمال الإجراءات».