مديرية أمن غريان تنفي سرقة مركبات شرطة تابعة لها

سيارات للشرطة في شوارع غريان. (مديرية الأمن)

نفت مديرية أمن غريان سرقة مركبات آلية تابعة للشرطة، قائلة إن كل ما يشاع بخصوص الاعتداء بالسرقة على مجموعة من مركبات الشرطة التابعة للمديرية غير صحيح.

وأشارت في بيان، اليوم السبت، إلى أن الدوريات الأمنية منتشرة بالمفترقات والتمركزات الأمنية، وأن الحالة الأمنية جيدة جدًّا تنفيدًا للخطة التي تم وضعها بخصوص قرب عيد الأضحى المبارك.

وأمس الجمعة، قالت المديرية إن عناصر الشرطة التابعين لها واصلوا أداء عملهم حتى ساعات متأخرة من الليل «دون كلل أو ملل، ورغم الحصيلة النهارية من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة بعد تسيير الدوريات النهارية».

وأكدت أن دوريات قسمي شرطة المرور والنجدة نشرت تمركزاتها على الطريق السريع وداخل مفترقات المدينة «للمجاهرة بالأمن وتسهيل حركة المرور وسط انقطاع التيار الكهربائي على الإشارات المرورية».