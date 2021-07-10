الأرصاد تحذر من رياح شمالية غربية على الساحل بين درنة وطبرق

نشرة الصيد البحري (السبت 10 يوليو 2021)

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على ساحل طرابلس وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر .

•البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25-1.25متر.

•درجة حرارة سطح البحر 25-26 درجة مئوية.