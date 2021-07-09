وفد من مصلحة الطيران يزور مصر لدراسة استئناف الرحلات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 12:23 مساء
وفد مصري يزور مطار بنينا الدولي، 2 يونيو 2021. (مصلحة المطارات)

زار وفد برئاسة رئيس مصلحة الطيران المدني، الخميس، مصر بهدف العمل على عودة الرحلات الجوية بين المطارات الليبية من وإلى مطار القاهرة الدولي.

وجاءت زيارة الوفد بتكليف من وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وضم الوفد مدير مكتب أمن الطيران، ورئيس قسم معايير الأمن بمصلحة المطارات، ومديري محطة الخطوط الليبية بمصر، ومحطة الخطوط الأفريقية، وفق بيان صادر عن مصلحة الطيران المدني.

- بعد «معيتيقة» و«مصراتة».. الوفد المصري يزور مطار بنينا (صور)
- وفد مصري يزور مطار مصراتة تمهيدا لاستئناف الرحلات

والتقى الوفد خلال الزيارة، بمسؤولين من سلطة الطيران المدني المصرية، وناقش معهم «توفير جميع المتطلبات الدولية لإعادة التشغيل، وتوفير سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الطيران المدني بين البلدين».

وفي شهر يونيو الماضي، زار من مصلحة الطيران المصري ليبيا وتفقد مطارات بنينا الدولي، ومعيتيقة الدولي، ومصراتة الدولي، بهدف الاطلاع على الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة بهذه المطارات، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

26 كولومبياً وأميركيان شاركوا في اغتيال رئيس هايتي
دولى
تحالف «فايزر/بايونتيك» يتجه لطلب التصريح لجرعة ثالثة من لقاح «كورونا»
دولى
انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو طيلة الأولمبياد
دولى
كأس أوروبا: المنتخب الإنجليزي إلى النهائي للمرة الأولى على حساب الدنمارك
رياضة عالمية
تعرف على نتائج اليوم الأربعاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بناء أعلى قصر رملي في العالم بالدنمارك