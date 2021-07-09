وفد من مصلحة الطيران يزور مصر لدراسة استئناف الرحلات

وفد مصري يزور مطار بنينا الدولي، 2 يونيو 2021. (مصلحة المطارات)

زار وفد برئاسة رئيس مصلحة الطيران المدني، الخميس، مصر بهدف العمل على عودة الرحلات الجوية بين المطارات الليبية من وإلى مطار القاهرة الدولي.

وجاءت زيارة الوفد بتكليف من وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وضم الوفد مدير مكتب أمن الطيران، ورئيس قسم معايير الأمن بمصلحة المطارات، ومديري محطة الخطوط الليبية بمصر، ومحطة الخطوط الأفريقية، وفق بيان صادر عن مصلحة الطيران المدني.

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والتقى الوفد خلال الزيارة، بمسؤولين من سلطة الطيران المدني المصرية، وناقش معهم «توفير جميع المتطلبات الدولية لإعادة التشغيل، وتوفير سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الطيران المدني بين البلدين».

وفي شهر يونيو الماضي، زار من مصلحة الطيران المصري ليبيا وتفقد مطارات بنينا الدولي، ومعيتيقة الدولي، ومصراتة الدولي، بهدف الاطلاع على الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة بهذه المطارات، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة الدولي.