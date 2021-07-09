«الأرصاد»: استمرار اعتدال الطقس على غالب المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 10:30 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس معتدلا مع رطوبة نسبية عالية على أغلب المناطق الساحلية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على باقي المناطق. 

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة: 
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة علي الساحل، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلي شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة،  تنشط أحيانا على بعض المناطق. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على الساحل ومناطق الجبل الأخضر، وبين 37 و38 درجة على جالو والجغبوب. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية. 

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة،  تنشط أحيانا على بعض المناطق. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد. 

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