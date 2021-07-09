خبير اقتصادي يدعو مجلس النواب لاعتماد الميزانية بهدف القضاء على «حجج الحكومة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 01:57 صباحا
الخبير الاقتصادي وحيد الجبو. (صورة من البث المباشر لقناة «WTV».

دعا الخبير الاقتصادي وحيد الجبو مجلس النواب إلى اعتماد ميزانية الحكومة لعام 2021 حتى لا يعطيها «فرصة للتحجج في عدم تحقيق مطالب المواطنين الخدمية لا سيما أزمة الكهرباء»، مشدداً على ضرورة محاسبة الحكومة فور اعتماد الميزانية.

وأوضح في مقابلة مع برنامج «عكس التيار» المذاع على قناة «WTV»، مساء الخميس، أن الميزانية مال عام لا يجوز المساس به أو الاعتداء عليه، مقترحا على مجلس النواب استدعاء الحكومة للمثول أمامه ومحاسبتها كل شهرين.

كما شدد على دور الأجهزة الرقابية في ترشيد الإنفاق، مضيفا: «أي مبلغ يتم صرفه من مصرف ليبيا المركزي يكون بقانون من مجلس النواب.. والميزانية يجب متابعتها عن طريق لجان المجلس نفسه والأجهزة الرقابية».

وأشار إلى أن «الحكومة لا تستطيع حل جميع المشاكل الضخمة والكبيرة مثل الكهرباء والصحة والبيئة والتضخم وارتفاع أسعار السلع لأنها موقتة، لكن بإمكانها إنجاز نسبة جيدة، وننتظر حكومة جديدة عقب الانتخابات يكون لديها الوقت لحل جميع الأزمات التي تؤرق المواطنين.

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