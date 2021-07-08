العدد 294 من جريدة «الوسط»: خيارات الدبيبة أمام أزمة الميزانية.. وليبيا تستعد لهجوم «دلتا»

صورة لغلاف العدد 294 من جريدة «الوسط».

صدر اليوم الخميس، العدد 294 من جريدة «الوسط»، ونقرأ على صدر صفحتها الأولى قصة رئيسية، بعنوان: «خيار المصرف المركزي على رأس حلول الدبيبة».

وترصد القصة، كيف عرقلت الخلافات في البرلمان والجدل على المناصب السيادية، تمرير الميزانية العامة للدولة للعام 2021. كما ترصد العطل الفني المفاجئ في إنارة المهبط أثناء تأهب طائرة وفد الحكومة مغادرة طبرق بعد انتهاء جلسة النواب».

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وضمت الصفحة الثالثة تحقيقا حول محاولات رجل أعمال تونسي وآخرين للسيطرة على 400 مليار دولار من ثروة العقيد الراحل معمر القذافي، حسب ما نشرته مجلة جين أفريك الفرنسية.

وتأتي أزمة انقطاع الكهربا في ليبيا على رأس الصفحة الرابعة، والتي تناولها تقرير مجمع بعنوان: «حلول مصرية وجزائرية وعالمية لإنهاء معاناة الكهرباء الليبية».

أيضا تضم الصفحة ملخصا لتحقيق أجرته مجلة جين أفريك الفرنسي يتناول شبهات الفساد التي تحوم حول وزير الدفاع ىالسابق والخارجية الحالي جان إيف لودريان، لاتمام صفقات نجله توماس.

ويتصدر الصفحة الخامسة، تقرير مفصل بعنوان: «طفرة في إصابات كورونا وليبيا تستعد لصد هجوم المتحور دلتا»، وفيه نقرأ تصريحات مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يعترف فيها بوجود مخاوف من انتقال الفيروس المتحور، من تونس ومصر إلى ليبيا، فيما رفع المركز حالة التأهب، وأيضا يشمل إعلان حالة الطوارئ القصوى في بني وليد، بعد تزايد الإصابات في المدينة.

وفي الصفحة نفسها، نقرأ تحقيقا بعنوان: «نسمة.. بلدية تعاني انقطاع المياه. وغياب الخدمات الصحية»، وبجواره تقرير بعنوان: «في كل شهر مقبرة جديدة.. ترهونة مدينة المقابر الجماعية».

تصعيد في أزمة سد النهضة

ومن الشأن المحلي إلى الشؤون العربية والدولية، حيث يعتلى الصفحة السادسة تقرير حول تطورات أزمة السد بين مصر والسودان واثيوبيا، بعنوان: «أزمة سد النهضة تدخل النفق المظلم.. ذروة التصعيد الإثيوبي وخيارات دولية محدودة». أيضا تضم الصفحة تقرير حول الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها اللبنانيون.

ويتصدر الصفحة المقابلة تقرير موسع بعنوان: «مستشفيات تونس تكتظ بجثث ضحايا كورونا»، فيما تضم الصفحة تقريرا حول ضحايا مجزرة الموصل في العراق.سباق دولي على إعمار ليبيا.

وفي صفحتي الاقتصاد نقرأ موضوعات متنوعة، يتصدر الصفحة الأولى منهما موضوع بعنوان: «تقرير بريطاني: سباق دولي للحصول على مشاريع في إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار»، فيما يتصدر الصفحة الثانية موضوع الخلاف المعلن بين دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، والذي جاء بعنوان: «تحالف أوبك بلاس معرض للتفكيك بعد خالف سعودي - إماراتي».

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أما في الثقافة فيتصدرها تقرير مشاركة ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتفقد وزيرة الثقافة مبروكة توغي، للأجنحة الليبية في المعرض. وفي صفحة الفن نقرأ متابعة موسعة للنجوم عالميين أعطوا إشارة انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي، الذي عاد الثلاثاء، بعد غياب بسبب جائحة كورونا.

ومن الفن إلى الرياضة ويتصدر صفحتها الأولى تقرير حول قاعدة الهبوط من الدوري الليبي الممتاز، فيما يتصدر الصفحة الأخرى تقرير مجمع عن حصاد الجولة السادسة عشرة، واعتلاء الأهلي بنغازي قمة المجموعة الأولى، وتصدر الاتحاد قمة المجموعة الثانية.