شركة الكهرباء تشرع في إزالة التوصيلات غير الشرعية في أجدابيا

يواصل مكتب الشركة العامة للكهرباء بمدينة أجدابيا حملة إزالة العديد من التوصيلات غير الشرعية في عدد من الأحياء السكنية والمواقع التجارية بالبلدية.
وقال المكتب الإعلامي للشركة، اليوم الخميس، إن اللجنة المكلفة بالحملة الوطنية لإزالة التوصيلات الكهربائية غير الشرعية تواصل أعمالها لليوم الثاني مستهدفة إزالة كل التوصيلات غير الشرعية في الأحياء السكنية والمحال التجارية والصناعية داخل نطاق بلدية أجدابيا التي تسببت في ارتفاع الفاقد التجاري وزيادة استهلاك التيار، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية الطاقة الكهربائية بالمدينة.
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وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء وجهاز حماية الطاقة الكهربائية لتذليل الصعاب التي تواجهها الشركة لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
ودعت الشركة أصحاب المحال التجارية والصناعية والمواطنين والمقيمين في مدينة أجدابيا إلى التعاون مع رجال الشركة العامة للكهرباء في تأدية أعمالهم والترشيد في استخدام التيار حفاظًا على استمرارية التغذية الكهربائية دون حدوث مشاكل فنية قد تطرأ على الشبكة الكهربائية.