شركة الكهرباء تشرع في إزالة التوصيلات غير الشرعية في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 08 يوليو 2021, 07:06 مساء
حملة إزالة توصيلات الكهرباء غير الشرعية في أجدابيا. (شركة الكهرباء)

يواصل مكتب الشركة العامة للكهرباء بمدينة أجدابيا حملة إزالة العديد من التوصيلات غير الشرعية في عدد من الأحياء السكنية والمواقع التجارية بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي للشركة، اليوم الخميس، إن اللجنة المكلفة بالحملة الوطنية لإزالة التوصيلات الكهربائية غير الشرعية تواصل أعمالها لليوم الثاني مستهدفة إزالة كل التوصيلات غير الشرعية في الأحياء السكنية والمحال التجارية والصناعية داخل نطاق بلدية أجدابيا التي تسببت في ارتفاع الفاقد التجاري وزيادة استهلاك التيار، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية الطاقة الكهربائية بالمدينة.

- «الكهرباء» تواصل حملات إزالة التوصيلات غير الشرعية
- فريق عمل للحد من توصيلات الكهرباء غير الشرعية بالجفارة
- شركة الكهرباء توجه نداء إلى أصحاب التوصيلات غير الشرعية

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء وجهاز حماية الطاقة الكهربائية لتذليل الصعاب التي تواجهها الشركة لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ودعت الشركة أصحاب المحال التجارية والصناعية والمواطنين والمقيمين في مدينة أجدابيا إلى التعاون مع رجال الشركة العامة للكهرباء في تأدية أعمالهم والترشيد في استخدام التيار حفاظًا على استمرارية التغذية الكهربائية دون حدوث مشاكل فنية قد تطرأ على الشبكة الكهربائية.

حملة إزالة توصيلات الكهرباء غير الشرعية في أجدابيا. (شركة الكهرباء)
حملة إزالة توصيلات الكهرباء غير الشرعية في أجدابيا. (شركة الكهرباء)
حملة إزالة توصيلات الكهرباء غير الشرعية في أجدابيا. (شركة الكهرباء)
حملة إزالة توصيلات الكهرباء غير الشرعية في أجدابيا. (شركة الكهرباء)
حملة إزالة توصيلات الكهرباء غير الشرعية في أجدابيا. (شركة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو طيلة الأولمبياد
دولى
كأس أوروبا: المنتخب الإنجليزي إلى النهائي للمرة الأولى على حساب الدنمارك
رياضة عالمية
تعرف على نتائج اليوم الأربعاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الدبيبة يقرر تخصيص 500 مليون دينار للبلديات من مخصص ميزانية التنمية
ليبيا
ترامب يقرر ملاحقة «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة حساء للتخلص من سموم الجسم