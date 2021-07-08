سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 01:45 مساء
المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج كان له الفضل في طلب تقرير المراجعة المالية الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي، من مجلس الأمن الدولي.

وتابع: «تلقيت و(المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفاني) وليامز ببالغ السرور خبر تسليم شركة التدقيق لتقريرها عن المصرف»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الخميس.

وأضاف أنه ووليامز تلقيا «التكليف» من مجلس الأمن لتنفيذ هذا المسار، «إيمانًا بمحورية المسار الاقتصادي»، معقبًا: «كلنا أمل أن يستكمل المصرف فورًا عملية توحده وقد طال انتظارها».

وجرت اليوم مراسم تسلم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات المصرف، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، ومحافظ المصرف الصديق عمر الكبير، ونائبه علي الحبري.

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