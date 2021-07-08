الدبيبة خلال مراسم تسلم تقرير المراجعة المالية: توحيد «المركزي» ضرورة ملحة

الدبيبة يتحدث خلال مراسم تسلم تقرير المراجعة المالية للمصرف المركزي، 8 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، «الضرورة الملحة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي» وكذلك «تحديد الدين العام واعتماده».

جاء ذلك في كلمة للدبيبة، خلال مشاركة في مراسم تسلم تقرير المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، ومحافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، إضافة إلى المبعوث الأممي يان كوبيش، وشركة «ديلويت» للمراجعة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

واعتبر الدبيبة أن التئام المؤسسات العامة بالدولة «هدف أساسي لبناء دولة ديمقراطية ومستقرة»، وقال: «بعد نجاح الحكومة في توحيد مؤسساتها الإدارية، فإننا اليوم أمام ضرورة ملحة، وهي توحيد مصرف ليبيا المركزي، وكذلك تحديد الدين العام واعتماده».