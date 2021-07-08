الواحات تسجل 4 إصابات جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 08:51 صباحا
مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وأشارت اللجنة إلى إجراء فحص للكشف عن الفيروس لعشر عينات، تبين سلبية ست منها، حسب بيانها رقم «125»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتتواجد ثلاث حالات بمركز عزل الواحات في مستشفى جالو العام، من بينها حالة تحت أجهزة التنفس، كما خرجت حالة بعد التأكد من شفائها.

ونبهت اللجنة إلى أن هذا العدد لا يعكس الوضع الحقيقي لعدد الحالات، مشيرة إلى أن هناك مصابين لم يأتوا لعمل مسحات أو لتلقي الرعاية الصحية.

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