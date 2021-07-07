الشركة العامة للكهرباء تعلن نجاح الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 10:52 مساء
محطة كهرباء أوباري الغازية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، نجاح الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة أوباري الواقعة جنوب غرب البلاد والوصول بها إلى سرعة التزامن «لأول مرة وبكادر وطني100%».

وأضافت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الوحدة «ستدخل على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 165ميجاوات»، منوهة إلى توقف العمل بمشروع محطة أوباري منذ 2017 نظرا لخروج الشركة الأجنبية المنفذة للمشروع.

- محطة أوباري تنتظر استكمال خط الفجيج للربط مع الشبكة الكهربائية
- العبدلي: تعويضات المواطنين سبب تأخر استكمال خط أوباري - الفجيج

وتنتظر محطة كهرباء أوباري الغازية استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بخط نقل الطاقة أوباري - الفجيج للربط مع الشبكة الكهربائية، بحسب إدارة المشروع التي أكدت قبل أيام تشغيل الوحدة الثانية بالمحطة بنجاح.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي مطلع الأسبوع الجاري إن سبب تأخر استكمال أعمال الإنشاءات بخط أوباري - الفجيج جنوب غرب البلاد، اعتراض بعض المواطنين في مدينة أوباري على أعمال التنفيذ الجارية بالخط ومطالبتهم بتعويضات مالية.

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