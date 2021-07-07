البعثة الأممية تسلم تقرير فريق المراجعة الدولية حول مصرف ليبيا المركزي الخميس

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غدا الخميس، تقرير فريق المراجعة الدولية الخاص بحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء إلى الجهات المعنية وذلك بحضور المسؤولين الليبيين في احتفالية بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس.

وسيحضر تسليم التقرير كل من رئيس وعضوي المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ علي الحبري، وعدد من المستشارين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وسلم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم، النسخة الأولى من التقرير إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي أكد للمبعوث الأممي أن «توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، وبأسرع وقت ممكن والذي من خلاله نستطيع توحيد الجهود للبناء».

- كوبيش يسلم الدبيبة النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: تسليم تقرير المراجعة الدولية لحسابات «المركزي» نهاية الأسبوع

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ويوم الأحد، قال مصدر موثوق لـ«بوابة الوسط» إن نتائج تقرير اللجنة الدولية للتدقيق في حسابات وعمليات مصرف ليبيا المركزي والاعتمادات سيتم تسليمها نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن أنهت اللجنة عملها بالخصوص.

وأوضح المصدر أن النتائج سيكون بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» التي جرى التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق، وممثلين عن الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والبعثة الأممية، بالإضافة إلى النائب العام الصديق الصور، ومحافظي المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، وفي بنغازي علي الحبري.