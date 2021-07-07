كوبيش يسلم الدبيبة النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي

الدبيبة يتسلم من كوبيش تقرير مراجعة حسابات المصرف المركزي. الأربعاء 7 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

سلم المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء والذي أعد تحت إشراف البعثة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة أكد للمبعوث الأممي أن «توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، وبأسرع وقت ممكن والذي من خلاله نستطيع توحيد الجهود للبناء».

كما أكد الدبيبة خلال اللقاء الذي جرى في طرابلس «أن أي ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي بهذا التقرير ستلقى الاهتمام اللازم من قبلنا».

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: تسليم تقرير المراجعة الدولية لحسابات «المركزي» نهاية الأسبوع

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ويوم الأحد، قال مصدر موثوق لـ«بوابة الوسط» إن نتائج تقرير اللجنة الدولية للتدقيق في حسابات وعمليات مصرف ليبيا المركزي والاعتمادات سيتم تسليمها نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن أنهت اللجنة عملها بالخصوص.

وأوضح المصدر أن النتائج سيكون بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» التي جرى التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق، وممثلين عن الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والبعثة الأممية، بالإضافة إلى النائب العام الصديق الصور، ومحافظي المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، وفي بنغازي علي الحبري.

الدبيبة يتسلم من كوبيش تقرير مراجعة حسابات المصرف المركزي. الأربعاء 7 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)