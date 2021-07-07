عقيلة صالح يؤكد لكوبيش شروع «النواب» في تجهيز قانون انتخاب الرئيس وتوزيع الدوائر

لقاء عقيلة صالح وكوبيش في القبة، الأربعاء 7 يوليو 2021. (مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده».

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأضاف مجلس النواب، عبر موقعه على الإنترنت، أن المستشار عقيلة صالح «أكد للمبعوث الأممي وفاء مجلس النواب بتعهداته»، داعيًا جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية».

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كما أكد رئيس مجلس النواب والمبعوث الأممي خلال اللقاء ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وفق ما تنص عليه خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي.

يأتي لقاء كوبيش مع رئيس مجلس النواب بعد لقاءات أجراها المبعوث الأممي في طرابلس، شملت كلًّا من عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

لقاء عقيلة صالح وكوبيش في القبة، الأربعاء 7 يوليو 2021. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح وكوبيش في القبة، الأربعاء 7 يوليو 2021. (مجلس النواب)