4.9 مليون دينار لإنشاء حديقة عامة في طبرق

مدينة طبرق، (أرشيفية: الإنترنت)

قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تخصيص 4.91 مليون دينار لإنشاء الحديقة العامة بمدينة طبرق.

وسيقتطع المبلغ من الباب الخامس (ميزانية الطوارئ) في الميزانية العامة، بحسب القرار رقم 150 للعام 2021.

وخلال وجوده في طبرق الإثنين الماضي، التقى الدبيبة المجلس التسييري للبلدية؛ حيث اطلع على الاحتياجات العاجلة للمدينة، وما يمكن تنفيذه بشكل سريع، ومنها ما يتعلق بتجهيز المركز الصحي في المدينة ببعض الأجهزة الحساسة والمهمة كالرنين المغناطيسي، إلى جانب إيفاد أطفال مرضى السرطان للعلاج بالخارج، الذين يحتاجون إلى زراعة النخاع الشوكي.