الصحة والداخلية تناقشان خطة مشتركة لمجابهة «كورونا»

اجتماع مسؤولي الصحة والداخلية لبحث خطة مجابهة كورونا، 6 يوليو 2021، (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

اجتمع مسؤولون بوزارتي الصحة والداخلية لمناقشة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا، ووضع خطة مشتركة لمجابتها.

وتمحور الاجتماع حول التطور الملحوظ وازدياد عدد الإصابات، ومدى جهوزية مراكز العزل، والوضع الوبائي للدول المجاورة، وأهم المشكلات التي تواجه الوزارتين في هذا الملف، وسُبل تنفيذ قرار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي إغلاق منفذ وازن الحدودي، والرفع من التدابير الوقائية والاحترازية بالمنافذ البرية والجوية والبحرية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وتطرق الاجتماع إلى توحيد الجهود والتعاون من أجل توعية وتثقيف المواطن بالتدابير اللازم اتخاذها لتجنُّب الإصابة، واتفق على وضع آلية موحدة بين وزارة الصحة والمتمثلة في إدارة الطوارئ الصحية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارة الداخلية، من خلال دعم وتعاون الوزارتين لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل مع الوضع الوبائي، وتفعيل غرفة مركزية بينهما، ووضع خطة مشتركة بخصوص المنافذ.