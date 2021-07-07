الغويل يناقش مع فضيل الأمين تفعيل لوائح القانون التجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 02:35 مساء
الغويل في اجتماعه مع فضيل الأمين لمناقشة تفعيل القانون التجاري. (وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية)

ناقش وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل تفعيل لوائح القانون التجاري وتشكيل لجنة لمراجعة النظم واللوائح، خلال اجتماع مع مدير مكتب المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي فضيل الأمين.

تناول الاجتماع دور المجلس الوطني ومساهمته في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم المقترحات في الشأن الاقتصادي، ودراسة تفعيل لوائح القانون التجاري 23-2010 بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

وتطرق اللقاء إلى البحث في تطبيق الحوكمة بشقيها الإداري والإلكتروني في المؤسسات العامة، وكيفية إعادة هيكلية المجلس الوطني وإمكانية تشكيل إدارة تتوافق مع المرحلة المقبلة.

بدوره، أشاد الغويل بدورالمجلس في تقديم دورات تدريبية في مجال إعداد القيادات الإدارية للمؤسسات العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اغتيال رئيس هايتي في منزله وإصابة زوجته
دولى
مشروع قرار تونسي بمجلس الأمن يدعو إثيوبيا لوقف ملء سد النهضة
عربى
إيطاليا طرفا أول في نهائي «يورو 2020» بعد عبور إسبانيا بركلات الترجيح
رياضة عالمية
تطورات «كورونا»: العالم تحت رحمة «دلتا».. وجهود إندونيسية لتأمين الأكسجين
عربى
شاهد مواجهة المحلة (0 × 3) أبوسليم في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
إسقاط طائرة مسيرة مفخخة فوق السفارة الأميركية في بغداد
دولى
استطلاع «بوابة الوسط» حول تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة
دولى
النائب أبوبكر سعيد: أغلبية أعضاء المجلس موافقون على إصدار قانون الميزانية العامة
ليبيا
بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود
رياضة عالمية
هل يهدد الخلاف العلني النادر بين السعودية والإمارات بخصوص النفط بتفكيك «أوبك ...
اقتصاد
الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء.. وتعاقدنا مع شركات مصرية لإنشاء 4 محطات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية جديدة من «سيتروين»