«فرانس برس»: ماذا بعد فشل إقرار القاعدة الدستورية في جنيف؟

كوبيش يتحدث خلال جلسة لملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، 28 يونيو 2021. (البعثة الأممية)

رصدت وكالة «فرانس برس» ردود الفعل على فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصُّل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.



وفي تقرير نشرته، الأربعاء، رأت الوكالة أن فشل الملتقى عبر جولتين آخرهما عُقدت في جنيف نهاية الشهر، وبداية الشهر الجاري، أثار «حالة من التشاؤم حول التقدّم في اتجاه حل نهائي للأزمة» التي تعيشها ليبيا منذ أكثر من عقد، وقد «يقوض» احتمال إجراء الانتخابات العامة في موعدها.



والتقت 75 شخصية ليبية من كل الأطياف اختارتها الأمم المتحدة في إطار مسار مصالحة بدأ قبل أشهر في جنيف بين 28 يونيو والثاني من يوليو من أجل الاتفاق على آلية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكان يفترض أن يرفعوا خلاصاتهم إلى البرلمان بحلول الأول من يوليو. وتناول الحوار وضع إطار دستوري لهذه الآلية في ظل عدم وجود دستور في ليبيا، إذ ألغاه الزعيم الراحل معمر القذافي لدى وصوله الى السلطة في 1969.



وأشار تقرير «فرانس برس» إلى أن اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في جنيف كانت «صاخبة»، إلى درجة دفعت بعض الفرقاء المشاركين إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات.



ثلاث اتجاهات في ملتقى الحوار

ورأى أستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر، أن «الخلافات الأخيرة في حوار جنيف بشأن تمرير القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، كانت متوقعة، كون بعض أعضاء الملتقى راهنوا على الوقت منذ البداية، ولم يكن بعضهم مقتنعًا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقل من عام من اختيار السلطة السياسية الموحدة».



بعد التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا في أكتوبر الماضي، نجح ملتقى الحوار الليبي في الخامس من فبراير في تشكيل سلطة سياسية جديدة بحكومة موحدة يرأسها عبدالحميد الدبيبة، بولاية موقتة تنص على التحضير للانتخابات العامة.

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وفي هذا الصدد، قال المنتصر لوكالة «فرانس برس»: «انقسم أعضاء الحوار بجنيف إلى ثلاثة فرق، الأول طلب تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، والفريق الثاني طالب بعقد انتخابات برلمانية فقط، بينما طالب الفريق الأخير بالالتزام بخارطة الطريق المتوافق بشأنها برعاية المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية) معا».