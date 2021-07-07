أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية معتدلة في غالبية المناطق

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية معتدلة في غالبية المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 30 و41 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رطوبة عالية خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و39 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و40 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 40 و43 درجة مئوية.