أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية معتدلة في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 11:59 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية معتدلة في غالبية المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 30 و41 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رطوبة عالية خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و39 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و40 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 40 و43 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا طرفا أول في نهائي «يورو 2020» بعد عبور إسبانيا بركلات الترجيح
رياضة عالمية
تطورات «كورونا»: العالم تحت رحمة «دلتا».. وجهود إندونيسية لتأمين الأكسجين
عربى
شاهد مواجهة المحلة (0 × 3) أبوسليم في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
إسقاط طائرة مسيرة مفخخة فوق السفارة الأميركية في بغداد
دولى
استطلاع «بوابة الوسط» حول تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة
دولى
النائب أبوبكر سعيد: أغلبية أعضاء المجلس موافقون على إصدار قانون الميزانية العامة
ليبيا
بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود
رياضة عالمية
هل يهدد الخلاف العلني النادر بين السعودية والإمارات بخصوص النفط بتفكيك «أوبك ...
اقتصاد
الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء.. وتعاقدنا مع شركات مصرية لإنشاء 4 محطات
ليبيا
مدرب الأهلي بنغازي يقدم كشف حساب بعد الرحيل و8 شهور عملا ويبرئ الإدارة من ...
رياضة محلية
الدبيبة: طرحنا فكرة المقاطعات بسبب مشكلات في قانون المحافظات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية جديدة من «سيتروين»