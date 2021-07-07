المنفي يدعو إلى «تقديم التنازلات» لـ«توفير البيئة المناسبة» للانتخابات

المنفي (وسط) خلال لقائه مع خالد مازن، 6 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء، على «ضرورة تأمين مراكز الاقتراع»، استعدادا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، داعيا الجميع إلى «تقديم التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاحها، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، حيث بحثا «الوضع الأمني بصفة عامة وفي المنطقة الشرقية بصفة خاصة».

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وخلال اللقاء، أكد المنفي حرصة على «توحيد المؤسسات الأمنية، ورفع مستوى أدائها في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي»، وأوصى بـ«دعم مديريات الأمن بأنحاء ليبيا كافة».

وأشار البيان إلى إشادة وزير الداخلية بـ«دور المجلس الرئاسي في دعم حكومة الوحدة الوطنية للوصول بليبيا إلى بر الأمان، وتسخير الجهود كافة من أجل النهوض بليبيا وتوحيد مؤسساتها، والسعي في مشروع المصالحة الوطنية للم الشمل، وجمع الفرقاء ليسود الأمن والآمان أرجاء البلاد».

ويوم الأحد، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، فتح سجل الناخبين اعتبارًا من (4 يوليو) إلى 31 يوليو الجاري. وخلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، أشار رئيس المفوضية عماد السايح إلى التسجيل عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي «المدار» و«ليبيانا».

واعتبر المنفي خلال لقاء مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، فتح سجل الناخبين «خطوة إيجابية» من المفوضية تمهيدا «للاستحقاق الوطني، ووصولًا لإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها نهاية العام»