إعلان حالة الطوارئ القصوى في بني وليد بعد زيادة إصابات «كورونا»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 10:59 مساء
مقر فرق التقصي والاستجابة السريعة ببني وليد. (الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ القصوى داخل البلدية بعد ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة.

وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ ببني وليد، محمد صالح إلى «بوابة الوسط»، إن هناك عددا كبيرا من الحالات المصابة تتم متابعتها داخل مركز الفلترة بشكل يومي وبصفة مستمرة، مؤكدا أن الوضع الصحي «خطير جدا في ظل الإهمال الذي يصر عليه المواطنون داخل المدينة».

ودعا صالح المواطنين إلى ضرورة رفع درجات الحرص والالتزام بالاشتراطات الوقائية والاحترازية، لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد للتقليل من حالات الإصابة.

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